شاهد "عملية غش كبرى" بالطائف.. ورش تصنيع أثاث تالف و40 مضبوطًا

كشفت عنها "الأمانة" وتعاملت معها الشرطة بالدهم وضبط المعدات والقطع

كشفت أمانة محافظة الطائف؛ ممثلة في "بلدية شرق الفرعية" وبمساندة أمنية ممثلةً في "الشرطة"، عن أكبر عملية غش تجاري تتمثل في تجمّع لعمالة وافدة يزيد عددهم على 40 من الجنسية البنجلاديشية، حوّلوا مجمعًا (عبارة عن حوش وبدروم داخل حي سكني) إلى معامل وورش لإعادة ترميم وتنجيد الكنب وبعض الأثاث، وبيعه للمحلات التي تتعاون معهم؛ ومنهم للمواطنين على أنه تصنيع جديد.

ويقوم الوافدون المخالفون بجمع الأثاث التالف وشرائه ومن ثم يعيدون ترميمه؛ في غش تجاري واضح؛ في ظل تعامل الكثير من محلات بيع الكنب والأثاث معهم.

هذا وقد ضبط مراقبو البلدية -بمتابعة رئيسهم المهندس عبدالسلام العمري- بالموقع بعد مداهمته من قِبَل الشرطة، الآلات والمعدات المستخدمة، وقطعًا متعددة من الكنب والأثاث القديمة التي جرى ترميمها وكانت في طريقها لزبون مخدوع من ذلك الغش.

وقد وقفت فرقة من الدفاع المدني على الموقع؛ في حين باشرت فرقة من شركة الكهرباء عملية قطع التيار عن الموقع، بعد مصادرة محتوياته وإغلاقه؛ فيما تَسَلّمت الشرطة الموقع وعمالته المقبوض عليها.