"الأزياء" تنظم لقاءً افتراضياً.. الخميس القادم

بحضور ملاك المصانع السعودية المتخصصة

تنظم هيئة الأزياء يوم الخميس المقبل، لقاءً افتراضياً بعنوان "صناعة الأزياء"، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة بوراك شاكماك، وملاك المصانع السعودية المتخصصة في قطاع الأزياء والعاملين فيها.

ويناقش اللقاء محاور التحديات التي تواجه المصانع السعودية في مجال الأزياء، والحلول المقترحة لتحويل التحديات إلى فرص تسهم في تعزيز الإنتاج، وصناعة الأزياء السعودية وفق أعلى المعايير، والمنافسة محلياً ودولياً.

يذكر أن اللقاء يأتي ضمن إطار اللقاءات المفتوحة الدورية التي تنظمها هيئة الأزياء مع المنتمين لقطاع الأزياء بالمملكة، والمواهب الشابة، والمستثمرين، والعاملين في هذا المجال، بهدف تنويع قنوات التواصل، وتداول الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن ترتقي بصناعة الأزياء السعودية للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، ورفع جودة التصميم والإنتاج في المملكة.