الحوثيون يعترفون بمقتل قائد التدخل السريع بالزاهر "حميد بهلان"

جميع المواقع الاستراتيجية بالجبهة تحت سيطرة قوات الجيش والمقاومة

اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل قائد قوات التدخل السريع في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء "حميد بهلان"، إضافة إلى قيادات أخرى خلال هجومهم لاستعادة مديرية الزاهر.

وتشهد مديرية الزاهر معارك طاحنة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي بعد عودة الميليشيا إليها.

وأكدت المصادر أن جميع المواقع الاستراتيجية بمركز مديرية الزاهر ما زالت بيد قوات الجيش والمقاومة، وسط هجوم من قِبل الميليشيات ولكن باءت بالفشل.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

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10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 10:01 PM

جميع المواقع الاستراتيجية بالجبهة تحت سيطرة قوات الجيش والمقاومة

الحوثيون يعترفون بمقتل قائد التدخل السريع بالزاهر "حميد بهلان"

فهد كاملي

جازان

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اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل قائد قوات التدخل السريع في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء "حميد بهلان"، إضافة إلى قيادات أخرى خلال هجومهم لاستعادة مديرية الزاهر.

وتشهد مديرية الزاهر معارك طاحنة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي بعد عودة الميليشيا إليها.

وأكدت المصادر أن جميع المواقع الاستراتيجية بمركز مديرية الزاهر ما زالت بيد قوات الجيش والمقاومة، وسط هجوم من قِبل الميليشيات ولكن باءت بالفشل.

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ميليشيا الحوثي الإرهابية

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