القوات البرية السعودية تنهي استعداداتها لانطلاق مناورات "مخالب الصقر 3" مع القوات البرية الأمريكية

ستنطلق فعالياته الأسبوع القادم في المنطقة الشمالية الغربية

أنهت القوات البرية الملكية السعودية الاستعدادات كافة لانطلاق التمرين المشترك "مخالب الصقر 3" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الأمريكية, الذي ستنطلق فعالياته الأسبوع القادم في المنطقة الشمالية الغربية.


يأتي ذلك امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما، وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

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11 مارس 2021 - 27 رجب 1442 06:15 PM

ستنطلق فعالياته الأسبوع القادم في المنطقة الشمالية الغربية

القوات البرية السعودية تنهي استعداداتها لانطلاق مناورات "مخالب الصقر 3" مع القوات البرية الأمريكية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أنهت القوات البرية الملكية السعودية الاستعدادات كافة لانطلاق التمرين المشترك "مخالب الصقر 3" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الأمريكية, الذي ستنطلق فعالياته الأسبوع القادم في المنطقة الشمالية الغربية.


يأتي ذلك امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما، وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

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