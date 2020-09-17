تونس تدرج كل محافظاتها ضمن القائمة الحمراء لانتشار "كورونا"

إجمالي الإصابات بلغ 8.100

صنفت تونس اليوم (الخميس) جميع محافظاتها الـ 24، في القائمة الحمراء لانتشار فيروس كورونا المستجد؛ بتسجيل كل منها معدل يفوق 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن.

وبيّن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، أن حصيلة الوفيات بلغت إلى اليوم 129 حالة من مجموع 8100 إصابة مكتشفة مقابل شفاء 2309 آخرين.