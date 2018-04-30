"الذويبي" يرعى حفل تكريم المتميزين في الأنشطة الطلابية والصحة المدرسية بالطائف

رعى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، فهّاد الذويبي، اليوم الاثنين، حفل حصاد الأنشطة الطلابية والشؤون الصحية المدرسية لعام 1438- 1439هـ .

وأكدَ "الذويبي" في كلمة له بالحفل على أن النشاط الطلابي هو الواجهة الحقيقية للوزارة والإدارة التعليمية والمدرسة، مضيفاً أن النشاط هو من العناصر المهمة حالياً في الميدان التربوي، وما شاهدهُ من إنجازات في إدارة النشاط الطلابي هو من خلال جهود فريق عمل متكامل من القيادات المدرسية، مؤيداً هذا الدور التكاملي في المدارس والذي أثمر عن تحقيق النتائج الإيجابية وفق رؤية المملكة 2030 التي تخدم الوطن والمواطن، مشيداً بدور الصحة المدرسية في العناية بصحة الأبناء من خلال البرامج الفعّالة .

وقدم "الذويبي" شكره لمدير إدارة النشاط الطلابي، سامي العصيمي، وزملائه بالإدارة على جهودهم المتميزة التي بذلوها منذ بداية العام وما حققوه من إبداع وتميز في مختلف المجالات.

وثمن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف جهود إدارة الصحة المدرسية ممثلةً في مدير الإدارة، متعب الحشيبري، وزملائه؛ على ما قدموه من دور بارز في نشر الوعي والتثقيف الصحي، متمنياً للجميع التوفيق.

وتم خلال الحفل تكريم 180 مدرسة متميزة في النشاط الطلابي، و84 مدرسة متميزة في النشاط الفني، فيما تم تكريم أربع مدارس متميزة على مستوى المملكة في منافسات المسرح المدرسي، وبرنامج المهارات الأدبية مدرسة واحدة، و40 مدرسة وخمسة طلاب في برنامج ريادي على مستوى الطائف، و 16 مدرسة في برنامج "أهلها".

وكُرِّم الطالب "همام الثبيتي" من مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية لحصوله على المركز الأول في البحث العلمي على مستوى المملكة، والطالب فهد المالكي من متوسطة شهار حصل على المركز الرابع في البحث العلمي على مستوى المملكة، بالإضافة إلى الطالبين محمد يوسف وعلي مصطفى القحطاني؛ لحصولهما على المركز الأول في البحث العلمي على مستوى المملكة، في حين تم تكريم خمسة متميزين في تطبيقات الحاسب، وآخر في برنامج جلوب البيئي ، وكرمت 55 مدرسة من مكاتب التعليم الداخلية "الشرق والغرب والجنوب والحوية"، لتميزها في مسابقة العيادة المدرسية النموذجية.