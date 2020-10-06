"تقني تعليم الأفلاج" يقدم 1250 عملية دعم فني للميدان التعليمي

نجحت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة بقسم تقنية المعلومات منذ انطلاقة العام الدراسي، في تقديم أكثر من 1200 خدمة دعم فني للميدان التعليمي.

واستعرض رئيس قسم تقنية المعلومات بتعليم الأفلاج فهد هذال آل دحيم، خلال لقاء مع مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، وعدد من الأقسام ذات العلاقة ما أنجزه خلال الفترة الماضية التي تضمنت تقديم 1250 عملية دعم فني وتقني وعمل برامج تدريبية وعمل صيانة فورية للمدارس والاستثمار في أعمال منصة مدرستي وتقديم خدمات استشارية ومتابعة تذاكر الدعم الفني التي ترد القسم والعمل على إنجازاتها.