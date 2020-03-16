"بلدية الأفلاج" تغلق صالونات الحلاقة والمجمعات التجارية

وسط وعي مجتمعي بخطورة التصدي لانتشار "كورونا"

قامت حملة مشتركة من بلدية الأفلاج والدوريات الأمنية وقوة المهمات والواجبات الخاصة، صباح اليوم الاثنين، بجولة ميدانية أغلقت خلالها صالونات الحلاقة والمجمعات التجارية، وسط وعي مجتمعي بخطورة الوضع وجهود المملكة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأكدت "بلدية الأفلاج" أنه تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" قامت فرقها الميدانية بإغلاق جميع المجمعات التجارية بالمحافظة وجميع صالونات الحلاقة الرجالية، وصالونات التزيين النسائية، كما عقد رئيس بلدية الأفلاج المهندس رشيد بن عجب آل عمار، اجتماعًا لمناقشة وضع خطة لمكافحة فيروس كورونا وتحديد المهام والتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشادت بلدية الأفلاج بالتجاوب الفوري من الأهالي خلال جولاتها لمنع التجمعات في الحدائق والأماكن العامة والوعي المجتمعي من الأهالي بما تقوم به المملكة والطرق الاحترازية للتصدي لانتشار الفيروس.