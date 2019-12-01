"بر العارضة" تصرف أكثر من 290 ألف ريال لمشروع الكفالة الشهرية

يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبيًا والأرامل والمطلقات

صرفت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبلغًا وقدره 299934 ريالاً لـ 633 أسرة، وذلك لمشروع كفالة الأسر "السلة الغذائية" الشهرية لشهر ربيع الأول 1441هـ.

ويمثل ذلك المشروع أحد أهم المشروعات التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة؛ نظرًا لظروف تلك الأسر الصعبة، وإيمانًا منها لما في ذلك من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

ويأتي ذلك المشروع ضمن عدة مشروعات تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها، والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبيًا والأرامل والمطلقات.

ويتم إعطاء الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية، لتتمكن من شراء ما تحتاج إليه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.

وتوجهت الجمعية بالشكر لكل الداعمين للمشروع من مؤسسات وأفراد، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.



