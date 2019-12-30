بزعم تهريب وقود.. إيران تحتجز سفينة في مياه الخليج

على متنها 16 مواطناً ماليزياً

نقل "روسيا اليوم" عن وكالة "إرنا" الإيرانية، أن الحرس الثوري احتجز، اليوم (الاثنين)، سفينة قرب جزيرة أبو موسى في مياه الخليج وعلى متنها 16 مواطنًا ماليزياً.

وزعمت "إرنا" أن "الحرس الثوري احتجز سفينة لتهريب الوقود قرب جزيرة أبو موسى".

وذكرت أن "السفينة كانت محملة بنحو 1 مليون و312 ألف لتر من الوقود، دون ذكر الدولة التي كانت الناقلة تبحر تحت علمها".

إيران الحرس الثوري جزيرة أبو موسى

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30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441 06:46 PM

على متنها 16 مواطناً ماليزياً

بزعم تهريب وقود.. إيران تحتجز سفينة في مياه الخليج

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نقل "روسيا اليوم" عن وكالة "إرنا" الإيرانية، أن الحرس الثوري احتجز، اليوم (الاثنين)، سفينة قرب جزيرة أبو موسى في مياه الخليج وعلى متنها 16 مواطنًا ماليزياً.

وزعمت "إرنا" أن "الحرس الثوري احتجز سفينة لتهريب الوقود قرب جزيرة أبو موسى".

وذكرت أن "السفينة كانت محملة بنحو 1 مليون و312 ألف لتر من الوقود، دون ذكر الدولة التي كانت الناقلة تبحر تحت علمها".

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