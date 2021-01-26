رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

الأرصاد: الحالة تستمر حتى الثالثة عصراً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة نجران اليوم، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على محافظات: ثار، وحبونا، ويدمة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثالثة عصراً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس نجران

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26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442 11:22 AM

الأرصاد: الحالة تستمر حتى الثالثة عصراً

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة نجران اليوم، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على محافظات: ثار، وحبونا، ويدمة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثالثة عصراً.

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