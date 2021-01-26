رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة نجران اليوم، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على محافظات: ثار، وحبونا، ويدمة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثالثة عصراً.المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس نجران
الأرصاد: الحالة تستمر حتى الثالثة عصراً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة نجران اليوم، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على محافظات: ثار، وحبونا، ويدمة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثالثة عصراً.