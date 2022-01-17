وزارة الاستثمار تُنظِّم أعمال المنتدى السعودي- الكوري بالرياض.. غدًا

تتضمن حفل توقيع مذكرات تفاهم بمجالات الطاقة والصحة والتكنولوجيا

تنظّم وزارة الاستثمار، غدًا الثلاثاء، في الرياض، أعمال المنتدى السعودي- الكوري، بحضور عددٍ من المسؤولين في البلدين.

وتفصيلاً، تتضمن أعمال المنتدى- الذي يشارك فيه عديد الشركات الوطنية الرائدة المستثمرة والمهتمة بالاستثمار- حفل توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والصحة، والتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة.

كما يشهد المنتدى، استعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة وعرض عن "استثمر في السعودية"، بالإضافة إلى استعراض آفاق العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية.

ويعقب انطلاق المنتدى انعقاد اجتماعات لجنة الرؤية السعودية- الكورية 2030 بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ووزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا مون سونج ووك ورؤساء اللجان الفرعية وقادة القطاع الخاص من البلدين.

