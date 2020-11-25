لاعبون ومدربون.. "فيفا" يعلن المرشحين لجوائز TheBest

المنافسة تشتعل في الفئتين.. بينهم "كلوب" و"صلاح" و"ماني"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم عن المرشحين للفوز بجوائز #TheBest.

وقال "فيفا": إن المرشحين من فئة المدربين هم: (مارسيلو بيلسا، هانز ديتر فليك، يورجن كلوب، جولين لوبيتيجي، وزين الدين زيدان).

وأضاف أن المرشحين في فئة اللاعبين هم: (ياجو ألكانتارا، كريستيانو رونالدو، كيفين دي بروين، روبرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار، سيرجيو راموس، محمد صلاح، وفيرجيل فان ديك).