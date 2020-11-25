لاعبون ومدربون.. "فيفا" يعلن المرشحين لجوائز TheBest

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم عن المرشحين للفوز بجوائز #TheBest.
وقال "فيفا": إن المرشحين من فئة المدربين هم: (مارسيلو بيلسا، هانز ديتر فليك، يورجن كلوب، جولين لوبيتيجي، وزين الدين زيدان).
وأضاف أن المرشحين في فئة اللاعبين هم: (ياجو ألكانتارا، كريستيانو رونالدو، كيفين دي بروين، روبرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار، سيرجيو راموس، محمد صلاح، وفيرجيل فان ديك).
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا
المنافسة تشتعل في الفئتين.. بينهم "كلوب" و"صلاح" و"ماني"
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم عن المرشحين للفوز بجوائز #TheBest.
وقال "فيفا": إن المرشحين من فئة المدربين هم: (مارسيلو بيلسا، هانز ديتر فليك، يورجن كلوب، جولين لوبيتيجي، وزين الدين زيدان).
وأضاف أن المرشحين في فئة اللاعبين هم: (ياجو ألكانتارا، كريستيانو رونالدو، كيفين دي بروين، روبرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار، سيرجيو راموس، محمد صلاح، وفيرجيل فان ديك).