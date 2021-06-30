تنفيذ 99 بالمائة من حديقة الأمير ماجد بتكلفة 80 مليون ريال

استعداداً لافتتاحها كأكبر حديقة عامة بجدة

أعلنت أمانة محافظة جدة إنجاز 99% من أعمال مشروع تطوير حديقة وممشى الأمير ماجد، على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 120 ألف م2، وبتكلفة تصل لنحو 80 مليون ريال.

جاء ذلك، ضمن مبادرات الأمانة التطورية لـ"أنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة" والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يشهد وضع اللمسات الأخيرة قبل موعد التدشين الذي تقرر أن يكون خلال الأسابيع القادمة.

ولفتت إلى أن مشروع تطوير الحديقة والممشى يعد الأكبر من نوعه على مستوى مدينة جدة، ويهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء، والإسهام في تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى ممارسة الرياضة، لاحتواء الموقع على مسارات للمشي.

كما يشكل متنفساً مميزاً للسكان والزائرين، مصمماً وفق أعلى المعايير والمواصفات، ويوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.

وتقع حديقة الأمير ماجد، وسط مدينة جدة على طريق المكرونة أمام ميدان الهندسة، وتضم في عناصرها تنفيذ ممشى بطول 2000 متر، بالإضافة لأكبر منطقة ألعاب أطفال في المدينة على مساحة كبيرة تصل لـ 8 آلاف م2، مدعومة بجميع الخدمات العامة والذكية.

كما تتكون الحديقة بجانب منطقة الألعاب، من مسطحات خضراء ودورات مياه وناد رياضي وساحات عامة ومواقف سيارات، إضافة للنوافير والمطاعم وأماكن مخصصة للعناية بالطفل.