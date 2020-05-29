"صحة مكة" تكرم محرر "سبق" العصيمي لمساهمته التوعوية في الجائحة

شهادة تقدير من مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية نظير جهود التصدي

كرّم مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، صحيفة "سبق"، ممثلة في محررها هادي بن عيد العصيمي، بشهادة شكر وتقدير نظير مساهمته التطوعية في نشر الوعي الصحي والتصدي لجائحة فيروس كورونا 19-covid.