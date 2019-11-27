تعرَّف على الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقَّعة بين السعودية والإمارات

مع انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق بين البلدَيْن

ترأس سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، كما شهدا توقيع 4 مذكرات تعاون واستعراض 7 مبادرات استراتيجية، وذلك عقب وصوله لدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

وأسفرت نتائج الاجتماع عن توقيع 4 مذكرات تعاون في مجالات الصحة والثقافة والفضاء والغذاء بين المملكة والإمارات.. جاءت كالتالي:

1- مذكرة تعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة بالمملكة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، مثّل الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب الإماراتي معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس.

2- مذكرة تعاون في المجال الثقافي مثّل الجانب السعودي صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومن الجانب الإماراتي معالي وزيرة الثقافة نورة بنت محمد الكعبي.

3- مذكرة تعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، مثّل الجانب السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومن الجانب الإماراتي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء الدكتور أحمد بن عبدالله الفلاسي.

4- مذكرة تعاون في مجال الأمن الغذائي، مثّل الجانب السعودي معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومن الجانب الإماراتي معالي وزيرة الدولة مريم بنت محمد المهيري.

كما اطلع ولي العهد والشيخ محمد بن زايد آل على عرض لسبع مبادرات للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي.وقد اشتمل العرض على:



1- مبادرة إقامة مصافي ومجمعات بتروكيماويات في الأسواق النامية (مشروع مصفاة الهند).

2- مبادرة لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ بين البلدين.

3- مبادرة التعاون في الأمن السيبراني.

4- مبادرة الأمن الغذائي.

5- مبادرة إصدار واستخدام عملة إلكترونية رقمية بشكل تجريبي.

6- مبادرة التأشيرة السياحية المشتركة.

7- مبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي.

ووصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية؛ بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.