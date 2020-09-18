استشهاد طبيب بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي قنابل صوتية تجاه حاجز في جنين

توفي بسكتة قلبية نتيجة كثافة استخدامها

استشهد اليوم، طبيب فلسطيني نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت باتجاه المواطنين الفلسطينيين بالقرب من حاجز برطعة جنوب غرب جنين.

ونقلت مصادر فلسطينية عن وزارة الصحة في جنين، أن الطبيب استشهد بسكتة قلبية، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت باتجاه المواطنين الفلسطينيين.

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18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 07:27 PM

توفي بسكتة قلبية نتيجة كثافة استخدامها

استشهاد طبيب بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي قنابل صوتية تجاه حاجز في جنين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

رام الله

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استشهد اليوم، طبيب فلسطيني نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت باتجاه المواطنين الفلسطينيين بالقرب من حاجز برطعة جنوب غرب جنين.

ونقلت مصادر فلسطينية عن وزارة الصحة في جنين، أن الطبيب استشهد بسكتة قلبية، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت باتجاه المواطنين الفلسطينيين.

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