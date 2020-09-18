استشهاد طبيب بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي قنابل صوتية تجاه حاجز في جنين

توفي بسكتة قلبية نتيجة كثافة استخدامها

استشهد اليوم، طبيب فلسطيني نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت باتجاه المواطنين الفلسطينيين بالقرب من حاجز برطعة جنوب غرب جنين.

ونقلت مصادر فلسطينية عن وزارة الصحة في جنين، أن الطبيب استشهد بسكتة قلبية، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت باتجاه المواطنين الفلسطينيين.