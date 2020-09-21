أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل وزارة الدفاع وعلماء إيرانيين

"بومبيو" أكد أن بلاده ستواصل منع طهران من حيازة السلاح التقليدي والنووي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية، وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني؛ لدعم تأكيد الولايات المتحدة إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين إن واشنطن فرضت أيضًا عقوبات جديدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أقام علاقات وثيقة بين كركاس وطهران.

وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحفي بشأن العقوبات على إيران أن بلاده ستواصل منع إيران من حيازة السلاح التقليدي والنووي، مشيرًا إلى أن إيران تبدد أموال شعبها على الإرهاب بدل التنمية، وأن واشنطن لن تسمح لطهران بتزويد أي دولة بصواريخ باليستية.

ووقّع الرئيس دونالد ترامب الاثنين مرسومًا، يجيز "فرض عقوبات اقتصادية شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يسهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران"، وفق ما أورد مستشار ترامب للأمن القومي روبرت أوبراين.

وفي هذا السياق، تم استهداف الرئيس الفنزويلي الذي تعتبره واشنطن غير شرعي.

وأضاف بومبيو: "منذ نحو عامين يعمل مسؤولون فاسدون في طهران مع النظام غير الشرعي في فنزويلا للالتفاف على حظر السلاح الذي قررته الأمم المتحدة".

وأعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي شارك في المؤتمر الصحفي نفسه في واشنطن إجراءات بحق المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.