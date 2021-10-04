وزير الخارجية يستقبل نظيره بتوغو ويبحث تعزيز أوجه التعاون الثنائي

في لقاء تم خلاله استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية في جمهورية توغو روبرت دوسيه.وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.