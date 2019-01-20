"إكسبو 2020".. السعودية أول دولة تستلم موقعها

"التويجري" و"الفالح" يطلعان عليه ويشيدان بمميزاته

تَسَلّمت المملكة قطعة الأرض الخاصة بجناحها للاستعداد لمعرض "إكسبو 2020 دبي"؛ لتكون بذلك أول مشارك دولي يتسلم موقعه.

وزار وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة الإشرافية على مشاركة المملكة في "إكسبو 2020 دبي" محمد التويجري، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، موقعَ جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي"، ضمن وفد رسمي، وكان في استقبالهما وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، المديرة العامة لمكتب إكسبو 2020 دبي.

ووفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية تعرّف الوفد على آخر التطورات وسير العمل في "إكسبو"، وتم خلال الزيارة استلام الموقع الرسمي لجناح المملكة.

ووجّه التويجري، الشكر لدولة الإمارات على ما أولته للمملكة من أهمية ومكانة بمنحها موقعاً استثنائياً في معرض "إكسبو 2020" لتؤكد متانة العلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيقين؛ حيث يعتبر موقع جناح السعودية في "إكسبو" ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات.

كما أعرب عن سعادته بمشاركة المملكة في هذا الحدث العالمي المهم؛ مؤكداً أن المشاركة تنطلق من التزام حكومة السعودية بالمضيّ قدماً لترسيخ مكانتها إقليمياً، وعلى الخريطة العالمية على ضوء رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية.

ويتميز "إكسبو 2020 دبي" باعتباره أول معرض إكسبو دولي ينظم في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وسيكون احتفاءً بالإبداع البشري تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" مع التركيز على الموضوعات الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة.

ومن المتوقع أن يكون "إكسبو 2020 دبي" أكبر "إكسبو" في التاريخ؛ من حيث عدد الزوار من مختلف أنحاء العالم؛ حيث من المتوقع أن يكون 70% من زواره من خارج الإمارات لحضور فعالياته.

ويشارك فيه ما يزيد على 200 مشارك من دول ومنظمات دولية وشركات عالمية.

ويعتبر معرض "إكسبو" الدولي من أكبر الفعاليات العالمية، ويقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، وتشارك فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية لمشاركة إنجازاتها ومنتجاتها وأفكارها وابتكاراتها مع الجمهور.