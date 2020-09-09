إزالة تعديات على أراضٍ بمساحة ألفي متر مربع بمخطط النسيم بمكة

"المالكي" أكد مواصلة الحملات الرقابية بإشراف قسم مراقبة البناء بالبلدية

أزالت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، اليوم، تعديات على أراضٍ مملوكة بمخطط النسيم بمكة المكرمة بمساحة إجمالية بلغت (2000) م2.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي؛ أنه تم ضبط التعدي على الأراضي المملوكة، وتم إيقاف المعدات والآليات وحجزها، مؤكداً إزالة التعديات كُلياً وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المُخالفين.

وأكد "المالكي"؛ مواصلة الحملات الرقابية بإشراف قسم مراقبة البناء بالبلدية ورصد وإزالة مواقع التعديات والمحافظة على أملاك المواطنين، مشدداً على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح والتعامل بحزم مع المعتدين.