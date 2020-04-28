مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في "كريتر" بمحافظة عدن

تزن 25 طناً و900 كيلو جرام.. استفاد منها 175 أسرة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجاً والمتضررة من السيول في مديرية كريتر بمحافظة عدن.

وجرى توزيع 350 سلة غذائية، تزن 25 طناً و900 كيلوجرام، استفاد منها 175 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 03:05 PM

تزن 25 طناً و900 كيلو جرام.. استفاد منها 175 أسرة

مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في "كريتر" بمحافظة عدن

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجاً والمتضررة من السيول في مديرية كريتر بمحافظة عدن.

وجرى توزيع 350 سلة غذائية، تزن 25 طناً و900 كيلوجرام، استفاد منها 175 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

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مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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