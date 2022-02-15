"الأمن البيئي" توقف 10 مخالفين أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وغرامة تصل إلى 3000 ريال

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (9) مواطنين ومقيم من الجنسية الأردنية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مبيناً أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.