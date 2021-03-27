"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

يستهدف كل أفراد المجتمع ويقدم النصائح الطبية

يقدم مستشفى الملك عبدالعزيز عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، برنامجًا توعويًّا على قناة اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #صحتك_في_رمضان للموسم الأول، ويعرض في شهر رمضان المبارك.

ويستضيف البرنامج أطباء استشاريين ومختصين يتحدثون عن الأمراض وتأثيرات الصيام عليها خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى تقديم إرشادات صحية لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والربو والقلب والصداع ومرضى حصوات المرارة ومرضى القولون.

ويتم التركيز في البرنامج على أهمية التغذية السليمة وغيرها من الأمراض الشائعة في شهر رمضان وكيفية التعامل معها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار البرامج التوعوية والتثقيفية التي ينفّذها المستشفى ضمن خطته التشغيلية لموسم رمضان هذا العام 1442هـ الذي يستهدف كل أفراد المجتمع، ومن منطلق الجانب التوعوي الذي ينفذه تجمع مكة المكرمة الصحي.