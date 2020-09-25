"مدني نجران" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ 5 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لرياح وأتربة على عدد من محافظات المنطقة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في ظل التقلبات الجوية المتوقعة، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران ومحافظات: ثار، وحبونا، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.