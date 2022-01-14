شاهد.. أمطار وسيول على وادي الفرع جنوب المدينة المنورة

فرق الدفاع المدني تنتشر في الأودية وعلى الطرق بالمحافظة

شهدت محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة، صباح اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وتسببت السيول في قطع الطريق الرئيس لمحافظة وادي الفرع، فيما انتشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة وادي الفرع في الأودية وعلى الطرق.

وتقرر إغلاق الطريق الرئيس حرصًا على سلامة مرتادي الطريق من السيول.

وما زالت التوقعات مستمرة خلال الساعات القادمة، وسط تحذيرات الدفاع المدني بضرورة الابتعاد عن الأودية والشعاب أثناء جريان السيول.