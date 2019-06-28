"كيودو" اليابانية عن ولي العهد: نوَّع الاقتصاد وجذب المستثمرين للمملكة

قالت: استطاع خلال المرحلة الماضية إحداثَ قفزات نوعية بمختلف الأصعدة

قالت وكالة أنباء اليابان "كيودو" في تقرير نشرته اليوم بالتزامن مع انطلاق قمة العشرين في مدينة أوساكا: إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استطاع خلال المرحلة الماضية إحداثَ قفزات كبيرة في الاقتصاد السعودي.



وأضافت في تقريرها الذي تناولت فيه حياة زعماء الدول المشاركة في G20: إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استطاع تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى المملكة.



ويرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة العربية السعودية في قمة العشرين التي انطلقت قبل قليل في أوساكا اليابانية، والتي سوف تناقش عددًا من الموضوعات وعلى رأسها الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.