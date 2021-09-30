إيران تُجري مناورات عسكرية ضخمة في منطقة محاذية لأذربيجان وتركيا

"حيدري" بيّن أنها تهدف إلى رفع جاهزية الجيش

نشر الجيش الإيراني قوات من وحدات الآليات والمدفعية والمسيرات بدعم من الوحدات الجوية والمروحيات، تمهيداً لإجراء مناورات وتدريبات عسكرية إيرانية في المنطقة الشمالية الغربية المحاذية لأذربيجان وتركيا، غداً "الجمعة".

وذكر قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، أن المناورات التي تشارك فيها قطاعات عسكرية من القوات البرية للجيش، تهدف إلى رفع جاهزيته القتالية في المنطقة الشمالية الغربية؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشار "حيدري" إلى أن "هذه المناورات تجري بناء على جدول زمني دقيق حُدّد مسبقاً، ضمن التدريبات العسكرية التي تجريها إيران في مختلف مناطق البلاد".