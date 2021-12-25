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أشارت إلى ضرورة لبسها في المرافق كافة وعند الجلوس في المدرجات

"الرياضة" مجددًا: على الجماهير الالتزام بالكمامة في الملاعب

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جددت وزارة الرياضة اليوم، تأكيدها على أن بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية يتضمن الالتزام بلبس الكمامة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء في مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة كافة، وكذلك عند الجلوس في المدرجات.