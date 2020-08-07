الإمارات: 216 إصابة جديدة وحالتا وفاة بكورونا من جنسيات مختلفة

ليصل مجموع الإصابات إلى 62.061 حالة

سجلت الإمارات العربية المتحدة، 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة؛ ليصل مجموع الإصابات إلى 62.061 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت حالتي وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات 356 حالة؛ مشيرة إلى شفاء 276 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56.015 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 02:34 PM

ليصل مجموع الإصابات إلى 62.061 حالة

الإمارات: 216 إصابة جديدة وحالتا وفاة بكورونا من جنسيات مختلفة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت الإمارات العربية المتحدة، 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة؛ ليصل مجموع الإصابات إلى 62.061 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت حالتي وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات 356 حالة؛ مشيرة إلى شفاء 276 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56.015 حالة.

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الإمارات فيروس كورونا الجديد

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