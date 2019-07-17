420 معلماً يلتحقون ببرامج التدريب الصيفي في الأفلاج

لتمكينهم من تطوير قدراتهم واكتساب المزيد من المهارات

شهد الأسبوع الثاني من انطلاق برنامج التدريب الصيفي التحاق أكثر من 420 معلماً بالدورات التدريبية المقامة بإدارة التطوير المهني التعليمي بتعليم الأفلاج، بنسبة تجاوزت 60% من المعلمين الممارسين.

وقال مدير إدارة التطوير المهني التعليمي بتعليم الأفلاج فهد آل شبر لـ"سبق": سبقت انطلاقة تلك البرامج الصيفية تهيئة قاعات التدريب وجدولة أسماء المدربين وقاعات انعقاد الدورة التدريبية؛ بهدف اختصار الوقت والجهد على المتدرب.

وأضاف: التسجيل في الدورات التدريبية لا يزال مستمراً، والفرصة متاحة لبقية الزملاء المعلمين؛ لتمكينهم من تطوير قدراتهم واكتساب المزيد من المهارات التطويرية التي تساعد المعلم على إثراء معلوماته العملية والعلمية لتحقيق مستوى عالي وتطوير أدائه المهني التعليمي ومواكبة تطلعات وزارة التعليم في تطوير المستوى المهني التعليمي لدى المعلم من خلال البرامج التدريبية التي تقيمها الوزارة على مستوى إدارات التعليم.

وأشاد المدربون والمتدربون بالترتيب والتهيئة وتنظيم قاعات التدريب وتوفير مستلزمات الدورات من حقائب تدريبية وتغذية.

وقد التحقت 263 معلمة في برامج التدريب الصيفي التي بلغ عددها 20 برنامجاً، واستحوذ مجال المناهج وطرق التدريس على أغلبية المتقدمات للبرامج المقامة بتعليم الأفلاج "بنات".