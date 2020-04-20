شفاء 62 حالة جديدة من مصابي كورونا في الكويت

ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى 367 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 62 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 367 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 10:06 AM

ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى 367 حالة

شفاء 62 حالة جديدة من مصابي كورونا في الكويت

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 62 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 367 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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الكويت فيروس كورونا الجديد

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