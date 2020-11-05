وزير الرياضة يعلن: جدة تستضيف إحدى جولات سباق فورمولا1 نوفمبر العام المقبل

بدعم واهتمام من قبل ولي العهد

بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اليوم, استضافة المملكة لسباق "فورمولا 1 السعودية" للسيارات بجدة في نوفمبر المقبل 2021م، في إطار شراكة تمتد 15 سنة مقبلة مع الفورمولا 1.

وتأتي الاستضافة بعد سلسلة من النجاحات في استضافة الفعاليات العالمية بمختلف الألعاب، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل سمو ولي العهد، وبما يواكب خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، تعزيزًا لقيمة ومكانة المملكة إقليميًّا وعالميًّا، وقدرتها على استضافة هذه الأحداث العالمية الكبرى، لصناعة مجتمع حيوي بأعلى معايير جودة الحياة.

اء ذلك خلال مؤتمر صحفي شهدته محافظة جدة اليوم، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، حيث أُعلن رسميًّا استضافة المملكة لإحدى جولات فورمولا 1 في نوفمبر المقبل 2021م.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "بفضل من الله ـ عز وجل ـ وفي ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من سمو ولي العهد، نفخر اليوم بإعلان استضافة المملكة للسباق العالمي للسيارات "فورمولا 1 السعودية"، وذلك تنفيذًا لرؤية المملكة 2030، مما يؤكد حرص المملكة على زيادة الاهتمام بالرياضات المختلفة وتنوعها، بما يتناسب مع جميع الفئات والأعمار لكل المواطنين والمقيمين وكذلك السياح، تحفيزًا للمستثمرين للدخول بقوة في قطاع الرياضة الذي يشهد نموًّا كبيرًا عامًا بعد عام".

وأضاف: "نُدرك في ضوء ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة، مدى حرص شعب المملكة على أن يكونوا دائمًا في قلب أهم الأحداث الرياضية والفعاليات الدولية، خاصة أن هذه الفرصة تعد الأولى لمُتابعة سباقات الفورمولا 1 على أرض المملكة، لما يمثله السباق من أهمية كبرى على مستوى العالم، لذا فنحن نتطلع من خلال هذه الاستضافة، لإبراز قدرة شباب وشابات المملكة على تنظيم أكبر الأحداث والمناسبات الدولية بالصورة الأمثل للعالم أجمع.

واختتم سمو وزير الرياضة قائلاً: "تُعدُّ الرياضة من القطاعات التي تُسهم بفاعلية في التحوّل الذي تمر به المملكة، ونحن سُعداء بالتقدّم المذهل الذي نُحرزه في سبيل إلهام مجتمعاتنا وتشجيع الجماهير على حضور مثل هذه الأحداث العالمية الكبرى، وندرك جيدًا أن المشاركة المجتمعية الواسعة تسهم في تعزيز نجاح جميع الفعاليات والأنشطة التي نستضيفها، خاصة مع مُشاركة أعداد متزايدة من الجماهير، وستشكل سباقات الفورمولا 1 في المرحلة المستقبلية فرصة رائعة لمزيد من تعزيز التطورات الإيجابية في المجتمع، وتوفير المزيد من الخيارات لإثراء حياة مجتمعنا وتشجيعهم على اختبار التجارب الجديدة".

من جانبه قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: باسم كل محبي رياضة السيارات وعشاقها نرحب بفورمولا ون في جدة، شكرًا لقيادتنا ولوطننا على هذا الدعم الذي منحنا فرصة استضافة هذا الحدث العالمي ننتظركم في 21 نوفمبر 2021.