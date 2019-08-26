"تطوير مكة": تنفيذ مشاريع النقل يسير وفق الجدول الزمني المخطط

تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في الوقت الحالي من خلال عدة عقود

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن تنفيذ مشاريع النقل العام في العاصمة المقدسة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها.

وقالت: يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع عبر عدة عقود من بينها ما أعلنته مؤخراً شركة "NEC Corporation" للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليابانية عن إدخالها لنظام نقل ذكي للحافلات وشركات النقل لخدمة الحجاج والمعتمرين، ضمن منظومة عمل متكاملة تتشارك فيها تحالفات أخرى تتولى تصميم وتنفيذ وبناء المنشآت وتجهيز وتصنيع الحافلات وأعمال البنى التحتية.

وأكدت الهيئة في بيان أصدرته اليوم أن المشروع يحظى بدعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان بهدف توفير وسائل نقل مريحة لقاصدي المسجد الحرام.

وأضافت: الشركة اليابانية ستدخل النظام الذكي على أنظمة المواصلات سيبدأ عام 2020 لأكثر من 400 حافلة، على أن يرتفع العدد إلى ألفي حافلة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأفادت هيئة تطوير المنطقة بأن مشروع النقل بالحافلات يجري تنفيذ مرحلته الأولى عبر عدة عقود أحدها لتوريد وتشغيل وصيانة مشروع حافلات مكة المرحلة الأولى المبرم مع تحالف مكون من شركات كبري سعودية وإسبانية متخصصة لمدة 10 أعوام تشغيلية منها عامان لتصميم وتنفيذ وبناء المنشآت بالإضافة لتجهيز وتصنيع الحافلات مع أنظمة النقل الذكي الخاصة بها، وشركة NEC Corporation المتخصصة في بعض أنظمة النقل الذكي.

وتابعت: يتم من خلال مقاول آخر تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع الحافلات والتي تشمل المحطات الرئيسية ومحطات التوقف وتجهيز المسارات الخاصة وجسور مشاة وأنظمة تحكم بالإشارات المرورية وإشارات المشاة وغيرها من الأنظمة.

جدير بالذكر أن كل الأعمال والترتيبات جارية لتنفيذ وتشغيل مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة، وهو ما يعد نقلة نوعية في مجال النقل لما له من آثار إيجابية على جودة الحياة، ويسهل حركة وتنقلات سكان المدينة وزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.

وتتكون شبكة النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة من اثني عشر مساراً تغطي أغلب مناطق المدينة بـ400 حافلة للمرحلة الأولى، منها ٢٤٠ حافلة قياسية ١٢ متراً و١٦٠ حافلة مفصلية ١٨ متراً جميعها المانية الصنع، تهدف إلى تقديم أرقى مستويات الراحة والكفاءة والخدمة المتميزة.

وتحتوي الحافلات على أحدث أنظمة النقل الذكية والتي تمكن مركز التحكم والقيادة للحافلات من متابعة مواقع الحافلات عبر نظام تحديد المواقع "GPS" وإدارتها عن بعد.

وتتميز الحافلات بأنها مزودة بأعلى معايير السلامة والأمان حيث تحتوي على نظام المراقبة بالكاميرات ونظام الحماية من الحوادث ونظام اطفاء ذاتي للحريق، ونظام الانذار للحالات الطارئة الذي يرتبط بمركز التحكم والسيطرة.

وتحتوي الحافلات على شبكة واي فاي للركاب وشاشات توجيه الرحلات وأنظمة دفع آلية ذكية بعدة لغات إضافتاً إلى اللغتين العربية والإنجليزية ونظام العد الآلي للركاب ونظام معلومات الرحلات الفوري ونظام إعطاء الأولوية للحافلات مرتبط مع نظام الإشارات المرورية في المسارات السريعة وترتبط جميع هذه الأنظمة مع مركز التحكم والسيطرة وكذلك بالمحطات الاربعة الرئيسة في المنطقة المركزية ومحطات التوقف البالغ عددها حوالي ٤٥٠ محطة موزعة على جميع المسارات.