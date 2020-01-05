موجز "سبق": أمريكا توجع إيران بضربة قاصمة أهلكت "سليماني".. وإحباط عملية إرهابية بالدمام

انطلاق رالي دكار السعودية 2020.. وعودة 6 أسرى إلى حضن الوطن

خلال أسبوع مليء بالأحداث الساخنة والمهمة محليًّا ودوليًّا، نقلت "سبق" لقُرائها مجريات تلك الأحداث أولاً بأول، وفي الصدارة منها توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة قاصمة لإيران، أفضت إلى القضاء على الإرهابي قاسم سليماني، قائد مشروع إيران للهيمنة على المنطقة ومسؤول عملياتها الإرهابية عبر العالم. فيما أحبطت الجهات الأمنية في السعودية عملية إرهابية وشيكة التنفيذ في مدينة الدمام؛ ما أدى إلى مقتل إرهابيَّيْن والقبض على ثالث. في الوقت الذي وصل فيه ستة أسرى سعوديين إلى أرض الوطن عقب إفراج المتمردين الحوثيين عنهم.

ومن الأحداث المهمة التي حفل بها الأسبوع الماضي تسلُّم الملك سلمان بن عبدالعزيز قلادة أبي بكر الصديق من الطبقة الأولى المقدمة له من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تقديرًا لجهوده الدبلوماسية الإنسانية للحد من المعاناة الإنسانية. وكذلك إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ السعودية، يتيح فرصًا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات الثقافية والفنية. وأيضًا انطلاق رالي دكار السعودية 2020، الذي يقام في قارة آسيا للمرة الأولى بعد 30 عامًا من بدايته.

ضربات دفاعية

استهل الأسبوع أحداثه المهمة الأحد بإحباط الجهات الأمنية عملية إرهابية وشيكة التنفيذ باستخدام مركبة مليئة بالمتفجرات؛ ما أدى إلى مقتل إرهابيَّين والقبض على ثالث في الدمام. فيما أصدرت المحكمة الجزائية حكمًا ابتدائيًّا بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فِرقة استعراضية في الرياض، وسجن المتهم الثاني 12 عامًا و6 أشهر. وضبطت شرطة منطقة الرياض 60 مخالفًا من الجنسين لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة، بينهم 23 رجلاً و37 امرأة. كما سلم وزير الإسكان ماجد الحقيل في اليوم نفسه عددًا من الأسر وحداتهم السكنية الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمشروع "شمس الديار" الواقع غرب مطار الملك خالد الدولي شمال مدينة الرياض.

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ومن الأحداث السياسية المهمة الأحد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" شن قواتها ضربات دفاعية دقيقة ضد خمس منشآت تابعة لـميليشيا كتائب حزب الله العراقي التابعة لميليشيات الحشد الشعبي؛ ما أسفر عن مقتل 25 عنصرًا، بينهم ثلاثة ضباط إيرانيين، وإصابة 38 آخرين. فيما أعلنت البحرين تأييدها للقصف الذي شنته الولايات المتحدة ضد مواقع عائدة لكتائب "حزب الله" في كل من العراق وسوريا، مشيرة في بيان لوزارة الخارجية إلى أن القصف الأمريكي جاء "ردًّا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية".

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خدمات إسكانية

ودعا الاثنين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء السعودية الخميس تأسيًا بسُنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- في إقامة صلاة الاستسقاء. كما استقبل الملك سلمان في اليوم ذاته الأمراء والمفتي العام للسعودية، والعلماء، وجمعًا من المواطنين، الذين قَدِموا للسلام عليه. بينما وقّع وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، اتفاقية تعاون بين منظومة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية وبرنامج "سكني"، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي المنظومة والوزارة، تشمل المستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

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وأعلن الاثنين أيضًا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ السعودية، يتيح فرصًا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية. بينما أوقفت النيابة العامة لمدة 35 يومًا في منطقة الباحة المعلم المسيء للذات الإلهية بشطب لفظ الجلالة ووضع لفظ "الشيطان" مكانه في ورقة اختبار طلابه، وباشرت التحقيق معه، كما خاطبت وزارة التعليم للإفادة عن مسوغات السماح له بالتدريس بالرغم من ارتكابه عددًا من القضايا.

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العدادات الذكية

وفي جلسته الأسبوعية قرر مجلس الوزراء الثلاثاء نقل نشاط التراث الوطني من الهيئة العامة للسياحة إلى وزارة الثقافة، كما وافق على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية. ورحب المجلس بتوقيع السعودية ودولة الكويت الاتفاقية الملحقة باتفاقيتَي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين. فيما أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدم ظهور شبهة فساد مالي أو إداري في مشروع عقود تركيب العدادات الكهربائية الذكية بالسعودية. ووافق مجلس الشورى على مشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية.

https://sabq.org/HRjp8w

https://sabq.org/D5L4Tf

https://sabq.org/27QJjq

وفي تطور لافت على صعيد ردود الأفعال على قصف الولايات المتحدة معسكرات تابعة للحشد الشعبي العراقي، احتشد مناصرو ميليشيا حزب الله العراق الثلاثاء في محيط السفارة الأمريكية في بغداد، وأحرقوا العلم الأمريكي. وفي خضم ذلك دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات العراقية إلى حماية السفارة عقب إجلاء السفير وعدد من الموظفين، متهمًا إيران بالمسؤولية عن تدبير الهجوم على السفارة الأمريكية. بينما أفادت وسائل إعلام عراقية بأن قادة ميليشيات الحشد الشعبي قادوا عناصر الميليشيات الذين تجمعوا بالآلاف في محيط السفارة، وهاجموا بناءها.

https://sabq.org/qrHtC9

https://sabq.org/7PLDjZ

https://sabq.org/BTGp8V

قلادة للملك

وتسلَّم الملك سلمان بن عبدالعزيز الأربعاء قلادة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - من الطبقة الأولى، المقدمة له من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تقديرًا لجهوده الدبلوماسية الإنسانية على المستويَين الإقليمي والدولي للحد من المعاناة الإنسانية. كما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأربعاء بدء استقبال طلبات أصحاب المحال التجارية للسماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة من خلال بوابة "بلدي" بعد اكتمال ضوابط التصريح للأنشطة التجارية. فيما دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي المرحلة الثانية من برنامج "العمل عن بعد"، التي تشمل إطلاق البوابة الإلكترونية للبرنامج.

https://sabq.org/v3C5xr

https://sabq.org/Yd8hXm

https://sabq.org/2qBy84

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الأربعاء وصول ستة أسرى سعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض. وأفاد المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة، وأهالي وذوو الأسرى. فيما وافق مجلس الشورى على الاتفاقية الملحقة باتفاقيتَي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، ومذكرة التفاهم المتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين.

https://sabq.org/LyBKVQ

https://sabq.org/4zJjmP

الهوية العقارية

وفي إحصائية للخدمات التي يقدمها أعلن برنامج حساب المواطن الخميس أنه نجح في التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019 على جميع منصاته المتمثلة في "صوتك مسموع"، ومركز الاتصال، وحساب خدمة المستفيدين، والحساب الرسمي للبرنامج، وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إضافة إلى مراجعة وتدقيق المستندات التي جرى التحقق منها، والطلبات التقنية والاعتراضات. فيما وافق أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان على إقامة مسابقة تنافسية بين فرسان الرماية السعوديين على خلفية المشاركة في بطولات خارجية. وأقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اتفاقية إثبات الهوية العقارية بين وزارتَيْهما بغرض التكامل وتيسير آلية العمل بما يوائم متطلبات رؤية السعودية 2030.

https://sabq.org/Z2RLdv

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وعلى صعيد الأزمة الليبية، وفي تطور لافت، وافق البرلمان التركي الخميس على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا. وعلى الفور دانت مصر بأشد العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، محذرة من مغبة أي تدخُّل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته. كما ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا لمجلس الأمن القومي لبحث التهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا. فيما أعلنت جامعة الدول العربية أن موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا ستؤدي إلى "إذكاء للصراع الدائر هناك".

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الإرهابيون الثمانية

وفي ضربة موجعة لإيران أعلن التلفزيون العراقي الرسمي فَجر الجمعة مقتل الإرهابي قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، في عملية نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية. وفي رد فعله على الضربة اكتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر تغريدة تحتوي على العلم الأمريكي فقط دون أي تعليق. وقضت الضربة على نائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي الملقب بـ"أبو مهدي" المهندس، الذي تداول رواد مواقع التواصل فيديو وهو يتهكم على السعودية، قائلاً: "سنستمر حتى نصل الرياض، وسيكون الحوثيون في استقبالنا". ومع توافر معلومات إضافية عن الضربة الأمريكية اتضح أنها أسفرت عن مقتل ثمانية إرهابيين، بينهم "سليماني".

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وطالب الرئيس العراقي الجمعة أيضًا بتغليب مصلحة البلاد، وتجنب ويلات النزاعات المسلحة، حاثًّا جميع الأطراف على ضبط النفس. وابتهاجًا بمقتله أعربت قطاعات واسعة من العراقيين والإيرانيين عن فرحتهم بالنهاية المأساوية لقاسم سليماني. وفي تعليقها على مقتل "سليماني" شدَّدت السعودية على أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تُحمد عقباه، لافتة إلى أن ذلك الحدث جاء نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها، وحذرت فيما سبق من تداعياتها. وفي خضم التطورات المتلاحقة لمقتل "سليماني" تلقى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، استعرضا خلاله تطورات الأحداث في العراق، والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة.

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القرار السيئ

وحذّر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين السبت إيران من الرد على قتل "سليماني" مؤكدًا أن ذلك "سيكون قرارًا سيئًا". فيما اعتبر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن "العالم أصبح أكثر أمانًا اليوم بعد مقتل قاسم سليماني". وذكر الجيش الإيراني أنه "سيرد بقوة على الولايات المتحدة، وإذا ارتكبت أي جنون بعد الرد ستتلقى ردًّا أقوى". بينما شهدت بغداد مراسم تشييع لقاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي (أبو المهدي المهندس)، بمشاركة رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي.

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وبعد أن أنهت أعمالها أوضحت اللجنة المشكَّلة من جهات حكومية عدة لمعالجة ما طرأ على موضوع الدخان بعد تغيير شكل العبوة الخارجية أمس السبت أن نتائج التحليل والاختبارات التي قامت بها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع أحد المختبرات العالمية المحايدة بينت وجود اختلاف في بعض السمات المتعلقة بالنكهة في عدد من منتجات التبغ. فيما شهدت قرية داكار على كورنيش جدة انطلاق رالي داكار السعودية 2020 الذي تستمر منافساته حتى 17 يناير الحالي، وينطلق في القارة الآسيوية للمرة الأولى بعد احتكار دام 30 عامًا في قارتَي إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

https://sabq.org/htWsFD

https://sabq.org/X3FkGL