الحكومة اللبنانية الجديدة.. إعلان وشيك بتشكلها

تضم 18 وزيراً اختصاصياً

ذكر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل، اليوم (الخميس)، أن البلاد على عتبة تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح "خليل" للصحفيين بعد لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، أن الحكومة الجديدة ستتألف من 18 وزيراً اختصاصياً، وفقاً لـ"رويترز".

ولبنان بلا حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد موجة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.