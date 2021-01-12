اصطدام وانسحاب وأقصى سرعة على البحر.. مشاهد من المرحلة الـ9 لرالي داكار السعودية

الدراج الأرجنتيني "لوتشيانو" أصيب في كتفه وتم نقله بطائرة مروحية إلى المستشفى في تبوك

مشاهد ومواقف عدة شهدتها الساعات القليلة الماضية ضمن الجولة التاسعة من رالي داكار السعودية 2021، حيث رصد مقطع فيديو بثه حساب الرالي على "تويتر" المتسابق القطري ناصر العطية وهو ينطلق بأقصى سرعته على البحر الأحمر.

ومن جهة أخرى، تعرَّضَ الدرّاجُ الأرجنتيني لوسيانو بِنافيدِس لحادث اصطدام وأرغم على الانسحاب، حيث تحطمت دراجة "لوتشيانو" بعد 242 كم من المرحلة التاسعة، بعد أن كان في المركز الثالث بعد 239 كيلومتراً. وأصيب الأرجنتيني في كتفه، وتم نقله بطائرة مروحية إلى المستشفى في تبوك.

وانطلقت اليوم المرحلة التاسعة في رالي #داكار_السعودية 2021، وهي مرحلة العبور على ضفاف ساحل البحر الأحمر.

وتسير الكيلومترات الأولى من المرحلة الخاصة التاسعة بمحاذاة شاطئ البحر الأحمر، ومن ثم تتوجّه نحو مقاطع رملية متنوعة سريعة وصولاً إلى نيوم.

وعلى الرغم من أن المشهد العام للمرحلة يبدو شاعرياً، إلا أنها ستكون واحدةً من المراحل المتطلبة في نسخة هذا العام، حيث على المُشاركين الانتباه من المصاعب الملاحية، ناهيكم عن المشكلات الميكانيكية وانثقابات الإطارات.