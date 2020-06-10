الأربعاء القادم.. السعودية تترأس اجتماعاً لوزراء السياحة العرب

لمناقشة التحديات الصحية

يعقد المجلس الوزاري العربي للسياحة اجتماعاً افتراضياً، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 17 يونيو 2020 برئاسة المملكة؛ لمناقشة آليات مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية في القطاع السياحي، وذلك بمشاركة وزراء السياحة العرب.

وقامت إدارة النقل والسياحة بالجامعة بالتنسيق مع وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء السياحة العرب لعقد جلسة طارئة افتراضية للمجلس الوزاري العربي للسياحة يوم الأربعاء المقبل.