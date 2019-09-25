فيديو لطفل يرتدي الزي الوطني يتصدر الترند العالمي بإجابته العفوية "لن تقع السعودية"

احتل قائمة الأكثر تداولاً في دقائق.. و"آل الشيخ" وصفه بالبطل وطلب مقابلته

تصدَّر مقطع فيديو للطفل السعودي الذي ظهر مرتديًا الزي الوطني، حينما أجاب بكل عفوية عن سؤال في لقاء مع طفلة أخرى "أين تقع السعودية؟" قائلاً: "لن تقع السعودية". وعند إعادة السؤال على الطفل مرة أخرى أصرَّ على الإجابة نفسها.

وتفصيلاً، تفاعل نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي مع المقطع الذي انتشر في غضون دقائق على نشر الفيديو، واحتل قائمة الأعلى تداولاً في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشهد تفاعلاً وثناء كبيرًا من جانب النشطاء.

من جانبه، طالب رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، لقاء الطفل، ووصفه بالبطل، معجبًا برد الطفل، وقال: "كفو يا بطل يا ولدين أبي أتشرف أقابلك.. يا ليت تعطيني فرصة".

وعبّر مغردون بأن عبارات هذا الطفل هي ما تربى عليها أبناء هذا الوطن العزيز الكبير بقيادته وشعبه، مؤكدين أن الجميع يفخر بالانتماء لهذا الوطن العزيز، وعلى استعداد تام للذود عنه بالنفس والمال.