أمانة العاصمة المقدسة تنتهي من زراعة 55 ألف زهرة في طريق المسجد الحرام

في إطار الجهود المستمرة لتهيئة المتنزهات للأهالي والزوّار وتحسين جودة الحياة

أنهت أمانة العاصمة المقدسة مؤخرًا زراعة 55 ألف زهرة في طريق المسجد الحرام.

وفي التفاصيل، تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشييد والصيانة أعمال الزراعة والصيانة للحدائق العامة، وتجميل الشوارع والميادين بالعاصمة المقدسة.

وقد تم الانتهاء من زراعة 55 ألف زهرة في طريق المسجد الحرام، إضافة إلى صيانة ونظافة الحدائق العامة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار الجهود المستمرة لتهيئة المتنزهات للأهالي والزوار، وتحسين جودة الحياة بالعاصمة المقدسة.

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02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 12:18 AM

في إطار الجهود المستمرة لتهيئة المتنزهات للأهالي والزوّار وتحسين جودة الحياة

أمانة العاصمة المقدسة تنتهي من زراعة 55 ألف زهرة في طريق المسجد الحرام

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أنهت أمانة العاصمة المقدسة مؤخرًا زراعة 55 ألف زهرة في طريق المسجد الحرام.

وفي التفاصيل، تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشييد والصيانة أعمال الزراعة والصيانة للحدائق العامة، وتجميل الشوارع والميادين بالعاصمة المقدسة.

وقد تم الانتهاء من زراعة 55 ألف زهرة في طريق المسجد الحرام، إضافة إلى صيانة ونظافة الحدائق العامة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار الجهود المستمرة لتهيئة المتنزهات للأهالي والزوار، وتحسين جودة الحياة بالعاصمة المقدسة.

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