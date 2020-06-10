وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيرلندي

بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بمختلف المجالات

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني.

شهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات جائحة كورونا المستجد حول العالم والجهود الدولية المبذولة لاحتواء تداعياته.