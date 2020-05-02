جدة .. ضبط أكثر من 13 ألف عبوة معقم مجهولة المصدر

تم إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها

ضبطت الغذاء والدواء في جدة أكثر من ١٣٠٠٠ ألف عبوة من المعقمات مجهولة المصدر وبدون ملصقات تعريفية في منفذ بيع مستلزمات طبية.

وقالت الهيئة: تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.