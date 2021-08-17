"تطوير مكة" تبحث أبرز الممكنات للفرص الاستثمارية بالقنفذة

خلال زيارة الرئيس التنفيذي واجتماعه مع مسؤولي المحافظة

زار وفد من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد بن عمر العارضي محافظة القنفذة؛ وذلك للوقوف على أبرز الممكنات والفرص الاستثمارية بالمحافظة.

وفي بداية الجولة، زار الوفد محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع الذي دعا كل رؤساء البلديات ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة لطرح كل الفرص والممكنات الاستثمارية بالمحافظة بالاجتماع الذي جمعهم بالرئيس التنفيذي للهيئة، وكذلك أبرز المقترحات التطويرية والتنموية التي تحتاج إليها المحافظة.

وأوضح "القباع" خلال كلمته في الاجتماع أن محافظة القنفذة تمتاز بأنها تربط بين مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان، وهذا الأمر يكسبها أهمية استراتيجية؛ لكونها منطقة ساحلية وجبلية جاذبة لكل سكان تلك المناطق، بالإضافة إلى أن المحافظة تنتظر إنشاء المطار المزمع تنفيذه قريباً، وهو ما سيسهم في جاذبيتها للمستثمرين خصوصاً وأن البنى التحتية للمحافظة تساعد في إنشاء المدن الصناعية القريبة من ساحلها، بالإضافة إلى أن انتشار مزارع المانجا التي تغذي الاسواق المحلية لكل المناطق المجاورة، وبالتالي هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال لضخها في المحافظة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد العارضي أن هذه الجولة ضمن حزمة من الجولات التفقدية لكافة محافظات المنطقة تأتي بتوجيهات أمير المنطقة ونائبه بالوقوف على أبرز المواقع التاريخية والاستثمارية في المحافظات وتذليل كل الصعوبات التي تعيق عجلة التنمية فيها والمساهمة في جذب المستثمرين لها ورفع جودة الحياة بها بما يتلاءم مع أهداف رؤية المملكة 2030.