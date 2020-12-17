شاهد.. أول بريطاني مقيم بالمملكة يتلقّى جرعة من لقاح كورونا

أكد أنه لم يشعر بأي ألم والوضع مطمئن واللقاح سهل

تلقى المقيم البريطاني "ستيف وول" جرعة لقاح فيروس كورونا كأول بريطاني تلقّى الجرعة.

وفي هذا الإطار أكد "وول" خلال حديثه لقناة "الإخبارية" الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه مقيم في المملكة منذ ٥ سنوات، وأنه تلقّى جرعة لقاح للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه لم يشعر بأي ألم، والوضع مطمئن، واللقاح سهل، ولم يَنْتَبْهُ أية أعراض، وأنا أشعر جيدًا وحيث تلقيت الجرعة إن شاء الله لن أتعرض إلى الإصابة بالفيروس.