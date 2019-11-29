قبل 24 ساعة من التطبيق.. هل مشروبات الكافيهات مشمولة بالضريبة؟

كل ما يقدم بإناء مفتوح أو غير محكم الإغلاق معفى من "السلع الانتقائية"

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المشروبات التي تعدها بعض المحال مثل "الكافيهات" والتي تحتوي على مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى وتقدم في إناء مفتوح غير محكم الغلق كمشروب لا تفرض عليه ضريبة السلع الانتقائية وفقاً لتعريف المشروبات المحلاة.

وكانت الهيئة قد نفت فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وكذلك التبغ بعد تداول أنباء عن الزيادة موضحة بأن الضريبة الحالية تشمل المشروبات المحلاة فقط.

وقالت: تم تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات الغازية وعلى مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100% من تاريخ 11/6/2017م، والآن توسعت لتشمل المشروبات المحلاة بنسبة 50%.

يشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستبدأ من يوم الأحد القادم 1 ديسمبر 2019م بتنفيذ قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوسعة نطاق الضريبة الانتقائية على المشروبات ذات الضرر على الصحة التي شملت سابقاً المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة لتشمل المشروبات "المحلاة" ذات الضرر على الصحة بناءً على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية الساري من شهر يونيو 2017م، حيث ستكون الضريبة على هذه المشروبات بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.

وأوضحت "الهيئة": أن المشروبات المحلاة هي أي مُنتج مُضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جلّ، أومستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.

وأضافت: التقارير الصحية أشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلى، والمستهلك معرض بسببها إلى عددٍ من الأمراض وزيادة الوزن، وبإمكان المستهلك إبدال المشروبات المعلبة والمحلاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الضريبة الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب بنسبة لا تقل عن 75% من محتوى المشروب الجاهز للاستخدام، وحليب وتركيبات الرضع، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.