اليونسكو تعرض في باريس إصدارات مكتب التربية العربي لدول الخليج

في معرضها المصاحب للمؤتمر العام لأعمال دورته الأربعين

تعرض منظمة اليونسكو إصدارات مكتب التربية العربي لدول الخليج، في معرضها المصاحب للمؤتمر العام لليونسكو في أعمال دورته الأربعين، بمشاركة كامل أعضاء المنظمة البالغة "195" دولة، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.



وشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في أعمال المؤتمر، ممثلًا في المدير العام الدكتور علي بن عبدالخالق القرني.



وأكد الدكتور القرني أنهم في مكتب التربية العربي لدول الخليج يؤمنون بحركة الثقافة، بحيث لا تقف عند حد، والحفاظ على التراث المادي واللامادي؛ باعتباره إرثًا إنسانيًّا يجب على الأجيال الاعتزاز به، والمحافظة عليه. لقد أصبحت الثورة الصناعية الرابعة محركةً لفصول التنمية العالمية، وخالقةً لجيل مهاري مختلف؛ لأنها أثبتت قدرتَها على الوفاء باحتياجات الإنسان العصري من تقنية، وتطوير مخرجات تعليمية.



وأضاف أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، هدفٌ حاضرٌ وأساسيٌّ في برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج وأنشطته؛ كونه عضوًا عن المجموعةِ العربية في اللجنة التوجيهية العليا، والفريق الدولي المعني بالمعلمين التابع لليونسكو، ويتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في عقد ورش العمل؛ لرفع كفايات الدول وقدراتها على إحراز التقدم المطلوب، وكتابة التقارير الوطنية اللازمة، التي تعكسُ ما تم تحقيقه في مختلف المجالات.