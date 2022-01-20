حصل على 10 ملايين.. إيقاف عميد متقاعد تلاعب بتعويضات أراضٍ بالحرم الحدودي

رصد وضبط كل مَنْ يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ضابطًا برتبة عميد متقاعد من حرس الحدود؛ لحصوله على مبلغ (10,000,000) عشرة ملايين ريال على دفعات؛ ليقوم خلال فترة عمله في اللجنة المختصة بالحرم الحدودي بإحدى المناطق بقبول طلبات تعويض لعدد (15) مواطنًا (موقوفين) عن أراضٍ بمساحات كبيرة، تم تملُّكها بطريقة غير نظامية وغير مستوفية للشروط، مع علمه بذلك، وتم تعويض عدد منهم مقابلها.

جاء ذلك ضمن بيان أصدرته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أمس؛ إذ صرح مصدر مسؤول في الهيئة بأنه تمت مباشرة عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَنْ يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.