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تطرح 5% من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021

مصادر: "أرامكو" تخطط لإدراج 1٪ من الأسهم في بورصة الرياض

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" عن أن أرامكو السعودية تخطط لإدراج 1% من أسهمها في بورصة الرياض خلال 2019، و1% في 2020.

وتخطّط "أرامكو" لطرح 5٪ من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.

وتأمل الشركة في جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار؛ استناداً إلى تقدير قيمة الشركة بـ2 تريليون دولار.