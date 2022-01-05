إصابة رئيس نادي برشلونة بـ"كورونا"

بعد اختلاطه بأشخاص أتت فحوصهم إيجابية

أعلن نادي برشلونة الإسباني، في وقت متأخر من الثلاثاء، أن الفحوص كشفت إصابة رئيس النادي خوان لابورتا، بعدوى فيروس كورونا.

وقال برشلونة: "لابورتا" أصيب بالعدوى بعد اختلاطه المباشر بأشخاص أثبتت الفحوص مؤخرًا إصابتهم بعدوى "كوفيد-19".

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن فيرانو توريس وبيدري لاعبَي الفريق يخضعان للعزل أيضًا؛ إثر إصابتهما بالعدوى.