89,176 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

سجّلت بريطانيا 89,176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 277 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,333,980، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,317.
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فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد منذ بداية الجائحة 155,317 حالة
سجّلت بريطانيا 89,176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 277 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,333,980، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,317.