89,176 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد منذ بداية الجائحة 155,317 حالة

سجّلت بريطانيا 89,176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 277 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,333,980، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,317.